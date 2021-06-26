«الأرصاد» يحذر من أشعة الشمس مع استمرار الطقس الساخن

صورة من القمر الصناعي لحالة الطقس على ليبيا، ملتقطة عند الخامسة مساء أمس الجمعة، 25 يونيو 2021. (المركز الوطني للأرصاد الجوية)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يتواصل تأثير الكتلة الهوائية الساخنة على الغرب والجنوب الليبي، وكذلك استمرار حالة ارتفاع للرطوبة النسبية على بعض مدن الساحل، اليوم السبت وغدا الأحد؛ محذرا من النظر إلى أشعة الشمس.

وأضاف في نشرته الموجزة الصادرة، مساء أمس الجمعة، أن درجات الحرارة ستبقى عالية في الجنوب، أما في مناطق الشرق فستكون درجات الحرارة تتراوح ما بين 30 و39 درجة.

ونصح المركز بضرورة عدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة لمدة طويلة، خاصة فى وقت الذروة من منتصف النهار إلى الخامسة مساء. كما دعا إلى الإكثار من شرب السوائل ومتابعة النشرات الجوية الصادرة عن المركز، لمتابعة كل ما هو جديد بخصوص أحوال الطقس الصيفية.