شركة الكهرباء تعلن إصلاح كابل جهد 11 كيلو فولت بحي الماجوري في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 25 يونيو 2021, 08:28 مساء
إصلاح كابل جهد 11 كيلو فولت بحي الماجوري في بنغازي, (الشركة العامة للكهرباء)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء عن إصلاح كابل جهد 11 كيلو فولت، بحي الماجوري، من قبل مكتب الكابلات بدائرة توزيع الغرب، التابع إلى إدارة توزيع سهل بنغازي.

ووجهت الشركة في منشور على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» الشكر لجميع عامليها في كل ربوع ليبيا .

- دعوة الشركات الكورية لاستئناف العمل بمشروع محطة غرب طرابلس البخارية

وفي وقت سابق من الأربعاء، أجرى وفد من الحكومة الكورية، زيارة إلى موقع مشروع محطة غرب طرابلس البخارية للاطلاع علي أعمال الكشف التي تجريها الفرق الفنية وتقييم الظروف الملائمة للعمل، و«إعطاء الموافقة  للشركات الكورية بممارسة نشاطها بليبيا بصورة عاجلة».

وكان في استقبال الوفد عضو مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء رضوان خليل، و مدير عام مشروعات الإنتاج طارق الرايس، ولجنة الإشراف علي  المشروع الخاصة بالشركة العامة للكهرباء وشركة «هونداي» الكورية، وفق بيان الشركة العامة للكهرباء اليوم.

إصلاح كابل جهد 11 كيلو فولت بحي الماجوري في بنغازي, (الشركة العامة للكهرباء)
إصلاح كابل جهد 11 كيلو فولت بحي الماجوري في بنغازي, (الشركة العامة للكهرباء)
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