مؤسسة النفط تثمن إقرار المجتمع الدولي بولايتها الحيادية وتعد بتعزيز الشفافية في أنشطتها

مقر المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس. (أرشيفية: الإنترنت)

ثمنت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الجمعة، عاليا «إقرار المجتمع الدولي بولايتها الحيادية وتعزيز استقلاليتها لما فيه مصلحة الجميع»، معلنة أنها «تتخذ ومنذ فترة خطوات جادة وملموسة، بالتعاون مع وزارة الطاقة الأميركية، من أجل تعزيز الشفافية في جميع مراحل أنشطتها ومجالات عملها».

وأوضحت المؤسسة، في بيان، أن التعاون مع وزارة الطاقة الأميركية «يمهد الأرضية لمراجعة نظام الحوكمة داخل المؤسسة وشركاتها، بهدف تحديد مواطن القوة وإبرازها والتعرف على سبل تحسين الكفاءة والفاعلية, وتطبيق الإجراءات الملائمة والكفيلة بدعم أداء المؤسسة وشركاتها».

وأضافت أن «كل هذا سيتم على نحو يتماشى مع أفضل الممارسات المطبقة في صناعة النفط العالمية مما يعزز الطمأنينة التامة لدى الشعب الليبي بكل أطيافه، وكذلك لدى الحكومة ومؤسسات صنع القرار بالبلاد».

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ورحبت المؤسسة الوطنية للنفط بالبيان الختامي الصادر عن مؤتمر برلين الثاني حول ليبيا والذي حث في الفقرة 14 منه «على احترام نزاهة ووحدة المؤسسات الحكومية وبشكل خاص مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط»، وشدد في الفقرة 45 منه على «استقلال وحيادية المؤسسة الوطنية للنفط وأنها شركة النفط الليبية الشرعية الوحيدة، وذلك تماشيا مع قرارات مجلس الأمن الدولي رقم 2259 لسنة 2015 و2441 لسنة 2018 و2571 لسنة 2021.

وأشارت المؤسسة إلى أن بيان مؤتمر برلين الثاني الختامي قدر التزامها بتحسين الشفافية لديها، وذلك بالإفصاح الشهري عن الإيرادات النفطية والذي تبنته منذ يناير 2018، داعيا في الوقت نفسه جميع الأطراف إلى حماية نزاهة المؤسسة والحفاظ على طابعها الفني غير السياسي.