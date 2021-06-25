هيئة أركان الدفاع الإيطالية تنفي زيادة عناصر بعثتها العسكرية في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 25 يونيو 2021, 04:50 مساء
شعار هيئة أركان الدفاع الإيطالية. (آكي)

نفت هيئة أركان الدفاع الإيطالية، اليوم الجمعة، ما تردد إعلاميا عن زيادة عناصر الكتيبة العسكرية في ليبيا، المرابطة في مصراته بإطار البعثة الثنائية للمساعدة والدعم (MIASIT)، بحسب ما جاء في بيان نقلته وكالة «آكي».

وأكد البيان أن الأنباء الصحفية عن زيادة عناصر الكتيبة الإيطالية في ليبيا إلى الضعف «لا أساس لها»، موضحا أن «التواجد العسكري الإيطالي الحالي 250 وحدة من إجمالي الحد الأقصى المصرح به البالغ 400 جندي».

كما أكدت هيئة أركان الدفاع الإيطالية في بيانها أنه «لا يوجد حاليًا حوار مع السلطات الليبية يهدف إلى زيادة عدد أفراد الكتيبة».

- جريدة إيطالية: روما تستعد لإرسال 200 جندي إضافي إلى ليبيا

وكشفت جريدة «إيل فوليو» الإيطالية، اليوم الجمعة، عن أن روما تستعد لإرسال 200 جندي إضافة إلى ليبيا لتأمين حدودها الجنوبية مع النيجر، مشيرة إلى أن حكومة رئيس الوزراء ماريو دراغي وضعت أيضا خطة لتدريب خفر السواحل الليبيين ستشرف عليها عملية «إيريني» في إطار دعم حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة.

ووصفت «إيل فوليو» الخطة الإيطالية التي تعتزم حكومة رئيس الوزراء ماريو دراغي تنفيذها في ليبيا بأنها «طموحة ومنسقة مع فرنسا»، لافتة إلى أن  هناك نقاش جاري في روما حول مرسوم إعادة تمويل المهمات العسكرية في الخارج والذي سيصوت عليه البرلمان الإيطالي في النصف الأول من الشهر المقبل.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بوريطة: ليبيا ليست «كعكة دبلوماسية».. ولا حل في برلين لمشكلة في شمال أفريقيا
ليبيا
بيع لوحة لتشرشل كانت تزين يخت أوناسيس
ثقافة وفن
مسؤول أميركي يكشف ما جرى في كواليس مؤتمر «برلين 2»
ليبيا
للمرة الأولى.. أعمال بوشناف في معرض القاهرة
ثقافة وفن
تعرف على نتائج مواجهات اليوم الخميس في الدوري الليبي الممتاز
رياضة محلية
ننشر نص كلمة كوبيش في افتتاح اجتماع اللجنة الاستشارية لملتقى الحوار في تونس
ليبيا
فريق المروج بطل نهائيات بطولة الأشبال لكرة اليد
رياضة محلية
بلينكن يجدد التزام الولايات المتحدة بزيادة الدعم الدبلوماسي للتقدم في ليبيا
ليبيا
كأس أوروبا: رونالدو يعادل الرقم القياسي للإيراني علي دائي
رياضة عالمية
«التزام» أوروبي بدعم التحضير للانتخابات والحفاظ على وقف إطلاق النار في ليبيا
ليبيا
استجابة لضغوط دولية.. خبراء يرجحون «انسحاب عسكري جزئي» لتركيا من ليبيا
ليبيا
جريدة روسية تستبعد قبول خطة واقعية لطرد المقاتلين من ليبيا خلال مؤتمر «برلين 2»
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

خطوات بسيطة لصيانة المقاعد الجلدية بسيارتك