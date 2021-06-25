هيئة أركان الدفاع الإيطالية تنفي زيادة عناصر بعثتها العسكرية في ليبيا

شعار هيئة أركان الدفاع الإيطالية. (آكي)

نفت هيئة أركان الدفاع الإيطالية، اليوم الجمعة، ما تردد إعلاميا عن زيادة عناصر الكتيبة العسكرية في ليبيا، المرابطة في مصراته بإطار البعثة الثنائية للمساعدة والدعم (MIASIT)، بحسب ما جاء في بيان نقلته وكالة «آكي».

وأكد البيان أن الأنباء الصحفية عن زيادة عناصر الكتيبة الإيطالية في ليبيا إلى الضعف «لا أساس لها»، موضحا أن «التواجد العسكري الإيطالي الحالي 250 وحدة من إجمالي الحد الأقصى المصرح به البالغ 400 جندي».

كما أكدت هيئة أركان الدفاع الإيطالية في بيانها أنه «لا يوجد حاليًا حوار مع السلطات الليبية يهدف إلى زيادة عدد أفراد الكتيبة».

- جريدة إيطالية: روما تستعد لإرسال 200 جندي إضافي إلى ليبيا

وكشفت جريدة «إيل فوليو» الإيطالية، اليوم الجمعة، عن أن روما تستعد لإرسال 200 جندي إضافة إلى ليبيا لتأمين حدودها الجنوبية مع النيجر، مشيرة إلى أن حكومة رئيس الوزراء ماريو دراغي وضعت أيضا خطة لتدريب خفر السواحل الليبيين ستشرف عليها عملية «إيريني» في إطار دعم حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة.

ووصفت «إيل فوليو» الخطة الإيطالية التي تعتزم حكومة رئيس الوزراء ماريو دراغي تنفيذها في ليبيا بأنها «طموحة ومنسقة مع فرنسا»، لافتة إلى أن هناك نقاش جاري في روما حول مرسوم إعادة تمويل المهمات العسكرية في الخارج والذي سيصوت عليه البرلمان الإيطالي في النصف الأول من الشهر المقبل.