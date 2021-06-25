بالأرقام.. تفاصيل الوضع الوبائي في الكفرة

قسم العزل الثاني بمركز زليتن الطبي. (أرشيفية: وزارة الصحة)

أعلنت اللجنة الاستشارية الطبية العليا لمكافحة وباء «كورونا» فرع الكفرة، الخميس، تسجيل إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، إضافة إلى خمس حالات شفاء.

وبهذا الإعلان، ترتفع الحصيلة الإجمالية لإصابات فيروس «كورونا» منذ بداية الجائحة في ليبيا في مارس من العام الماضي، إلى 557 حالة بينها 488 شفاء، و12 نشطة، و57 وفاة، وفق بيان منشور على صفحة اللجنة الاستشارية بموقع «فيسبوك».

- مؤسسة النفط تمنح 400 اختبار سريع لفيروس «كورونا» لإدارة الخدمات الصحية الشورى بالكفرة

والإثنين، منحت المؤسسة الوطنية للنفط إدارة الخدمات الصحية بمنطقة الشوري التابعة لبلدية الكفرة جنوب شرق ليبيا، 400 اختبار سريع لفيروس كورونا المستجد «كوفيد19».