مسؤول أميركي: هناك مساحة للتعاون مع موسكو في المسائل الأمنية المتعلقة بليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 25 يونيو 2021, 01:55 صباحا
مساعد وزير الخارجية الأميركي بالإنابة لشؤون الشرق الأدنى، جوي هود خلال مؤتمر صحفي سابق مع وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش. (أرشيفية: الإنترنت)

قال مساعد وزير الخارجية الأميركي بالإنابة لشؤون الشرق الأدنى، جوي هود إن الوفدين الأميركي والروسي أجروا محادثات على هامش مؤتمر برلين الثاني حول ليبيا، حيث يرى كلا البلدين أن هناك مجالا للتعاون في القضايا الأمنية المتعلقة بليبيا. 

وأجرى الوفدان الأميركي والروسي محادثات على هامش مؤتمر برلين الثاني حول ليبيا وفقًا لما قاله مساعد وزير الخارجية الأميركي بالإنابة للصحفيين يوم الخميس خلال إفادة صحفية عبر الهاتف نقلتها وكالة «سبوتنيك» الروسية. وقال «لقد أجرينا اتصالات على هامش هذا المؤتمر مع جميع اللاعبين الرئيسيين ، بما في ذلك روسيا». وأشار هود إلى أن الولايات المتحدة ترى فرصًا للتعاون مع روسيا فيما يتعلق بليبيا وترغب في متابعتها.

 التفاهمات بين أنقرة وموسكو 
وأضاف المسئول الأميركي «أعتقد أن هناك مساحة للتعاون هنا - ليس فقط على الجانب الإنساني، لكن على الجانب الأمني أيضًا. أعتقد أننا جميعًا لدينا مصلحة في التأكد من أن ليبيا ليست مُصدرة لعدم الاستقرار».

وفي تصريحات أخرى له بخصوص التفاهمات بين أنقرة وموسكو بخصوص سحب المقاتلين الأجانب، دعا مساعد وزير الخارجية الأميركي بالإنابة لشؤون الشرق الأدنى، «الروس والأتراك وكل الأطراف إلى سحب كل القوات الأجنبية من ليبيا بشكل فوري إن كانت قوات عادية أو مرتزقة أو غير ذلك»، مشددا أن «الطريق الأفضل لليبيا هو أن تقرر أي دول تريد أن تقيم علاقات أمنية وتعاون أمني معها عندما تتشكل حكومة بعد الانتخابات وتمثل إرادة الشعب الليبي».

اقرأ أيضا: مسؤول أميركي يكشف ما جرى في كواليس مؤتمر «برلين 2»

وأشار إلى أن التدخل الأجنبي مزعزع للاستقرار، وقال «يبقى التدخل الروسي على وجه التحديد مصدر قلق نظرا لقرب المصالح الأميركية والأوروبية وحلف الناتو في أنحاء البحر المتوسط».

واتفق المشاركون في مؤتمر برلين الثاني على ضرورة خروج المرتزقة الأجانب خلال الفترة القادمة لتحقيق الاستقرار الفعلي، كما أكدوا على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها في 24 ديسمبر القادم. و شارك بالمؤتمر 15 دولة في مقدمتها الولايات المتحدة وألمانيا وروسيا وفرنسا ومصر وتركيا والإمارات، بالإضافة إلى 4 منظمات هي الأمم المتحدة وحلف شمال الأطلسي والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تعرف على نتائج مواجهات اليوم الخميس في الدوري الليبي الممتاز
رياضة محلية
فريق المروج بطل نهائيات بطولة الأشبال لكرة اليد
رياضة محلية
«يويفا» يعلن إلغاء قاعدة الأهداف خارج الأرض في جميع مسابقات الأندية
رياضة عالمية
«التزام» أوروبي بدعم التحضير للانتخابات والحفاظ على وقف إطلاق النار في ليبيا
ليبيا
«سبايدرمان» صافح البابا فرنسيس في الفاتيكان
منوعات
كريستيانو رونالدو وبنزيما يقودان البرتغال وفرنسا إلى دور ثمن نهائي «يورو 2020»
رياضة عالمية
استجابة لضغوط دولية.. خبراء يرجحون «انسحاب عسكري جزئي» لتركيا من ليبيا
ليبيا
جريدة روسية تستبعد قبول خطة واقعية لطرد المقاتلين من ليبيا خلال مؤتمر «برلين 2»
ليبيا
«برلين 2» يدعو إلى اتخاذ الاستعدادات اللازمة لإجراء الانتخابات الليبية في موعدها
ليبيا
الدبيبة: الخلاف الداخلي والمصالح يعيقان المسيرة نحو الانتخابات
ليبيا
«الأسوأ آت».. تقرير أممي يحذر: العالم على أعتاب تداعيات مناخية كارثية
اقتصاد
دراسة لـ«إسكوا»: السلام في ليبيا سيجلب مكاسب بـ162 مليار دولار لدول الجوار
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

منافس صيني لسيارات «كيا» الكبيرة (فيديو)