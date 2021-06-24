مسؤول أميركي: برلين 2 أعاد تأكيد التزام المجتمع الدولي بحماية نزاهة مؤسسة النفط

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 24 يونيو 2021, 09:26 مساء
مساعد وزير الخارجية الأميركي بالإنابة جوي هود ورئيس مؤسسة النفط مصطفى صنع الله، خلال لقاء 24 يونيو 2021(السفارة الأميركية)

عبر  مساعد وزير الخارجية الأميركي بالإنابة جوي هود  عن تقدبره «الجهود التي تبذلها ⁦المؤسسة الوطنية للنفط لتحسين الشفافية المالية بما في ذلك نشرها الشهري لعائدات النفط». ونوه إلى أن «مؤتمر برلين 2 أعاد تأكيد التزام المجتمع الدولي بحماية نزاهة المؤسسة الوطنية للنفط والحفاظ على طبيعتها غير السياسية والتكنوقراطية لصالح جميع الليبيين».

وقال خلال لقاء مع رئيس مؤسسة النفط مصطفى صنع الله، قال المسؤول الأميركي «نعترف أيضًا بشركة النفط الوطنية كشركة النفط المستقلة والشرعية الوحيدة في ليبيا‬⁩، بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن الدولي 2259 للعام 2015، و 2441 للعام 2018، و2571 للعام 2021».  حضر اللقاء السفير الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، حسب حساب السفارة الأميركية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

يشار إلى أن البيان الختامي لاجتماع برلين 2 ، دعا الأطراف المشاركة في المؤتمر «جميع الأطراف إلى حماية نزاهة المؤسسة الوطنية للنفط والحفاظ على طبيعتها الفنية غير السياسية».

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