الطبقة السياسية الحاكمة والتطلعات الليبية محور جلسة نقاش في سبها

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة | الخميس 24 يونيو 2021, 05:34 مساء
جلسة النقاش حول الطبقة السياسية الحاكمة وتطلعات الليبيين بمكتبة الـ«يونيسكو» في سبها، الخميس 24 يونيو 2021. (تصوير: رمضان كرنفودة)

استضافت مكتبة الـ«يونيسكو» بسبها، اليوم الخميس، جلسة نقاش بعنوان «الطبقة السياسية الحاكمة في ليبيا وتطلعات الشعب الليبي»، نظمتها جمعية أصدقاء الـ«يونيسكو» الأدبية بحضور عدد من المهتمين بالشأن الثقافي والسياسي في المدينة.

وقال عضو جمعية أصدقاء مكتبة الـ«يونيسكو» في سبها، مسعود بكاكو لـ«بوابة الوسط» إن الطبقة السياسية في ليبيا لم تتمكن من الاستجابة لتطلعات الشعب الليبي خلال السنوات العشر الماضية لأسباب عديدة، منها دخول هذه الطبقة في صراع دامٍ على كافة الأصعدة بهدف «اقتسام تركة الدولة الليبية من مال وقوة لدرجة لا تطاق»، ما أدى إلى تشكيل «أقلية حاكمة تحتكر المال والقوة حتى وإن كانت متشظية».

وأضاف الدبلوماسي السابق والكاتب الطاهر عريفة لـ«بوابة الوسط» أن النخبة السياسية فى ليبيا أصبحت عاجزة عن تقديم الخدمات للمواطن، كما عجزت عن تحقيق أية بوادر تنمية اقتصادية وضبط الحدود، إلى جانب عدم قدرتها على المحافظة على السيادة الوطنية، مشددًا على أنه «إن لم تتدارك نخبتنا قصورها وعجزها وتقلل من غرورها وأنانيتها فإن الشعب الليبي سيتجاوزها عاجلاً أم آجلًا».

وأوضح الدكتور عامر التواتي أحد المهتمين بالشأن العام لـ«بوابة الوسط» أن جلسة النقاش أكدت ضرورة إجراء الانتخابات فى موعدها بناء على قاعدة دستورية، وتطرقت إلى استعراض مخرجات مؤتمر «برلين 2».

وأشار التواتي إلى أن الحاضرين أكدوا ضرورة خروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، كما طالب بذلك البيان الختامي لمؤتمر برلين الثاني، كما شددوا على أهمية تحفيز المواطنين وإرشادهم وإلى المسؤولية العامة من أجل المشاركة في العملية الانتخابية من أجل تغيير «المشهد البائس» وأطرافه التي أوصلت البلاد إلى ما هي عليه الآن.

وذكر التواتي أن المشاركين في الجلسة طالبوا أيضًا مجلس النواب بإقرار «أي قاعدة دستورية خلال مهلة محددة في حال لم ينجح ملتقى الحوار السياسي في التواصل إلى اتفاق بشأنها» لتمكين الليبيين من تحديد مستقبلهم بحرية.

وتركز النقاش خلال الجلسة على محور واحد وهو «هل تستجيب الطبقة السياسية في ليبيا لتطلعات الشعب الليبي؟».

جلسة النقاش حول الطبقة السياسية الحاكمة وتطلعات الليبيين بمكتبة الـ«يونيسكو» في سبها، الخميس 24 يونيو 2021. (تصوير: رمضان كرنفودة)
جلسة النقاش حول الطبقة السياسية الحاكمة وتطلعات الليبيين بمكتبة الـ«يونيسكو» في سبها، الخميس 24 يونيو 2021. (تصوير: رمضان كرنفودة)
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