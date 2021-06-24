«الأرصاد»: البحر هادئ إلى خفيف الموج على طول الساحل

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يكون البحر هادئا إلى خفيف الموج على طول الساحل الليبي، فيما تكون السماء صافية إلى ظهور بعض السحب المنخفضة والعابرة.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الخميس، أن الرؤية جيدة على الساحل من رأس اجدير إلى سرت، فيما تكون متوسطة إلى ضعيفة على الساحل الممتد من الخليج إلى طبرق؛ بسبب تكون الضباب.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت:

- السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة.

- الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بشكل عام، بينما تكون شمالية غربية نهار اليوم على ساحل زواره، سرعتها بين 5 و15 عقدة.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و0.75 متر.

- البحر هادئ إلى خفيف الموج.

- درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 23 و24 درجة مئوية.

• الرؤية جيدة.