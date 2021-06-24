استبدال محطة كهرباء جاهزة ومحول بإدارة توزيع طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 24 يونيو 2021, 12:15 مساء
استبدال محطة كهرباء جاهزة ومحول بإدارة توزيع طرابلس، 24 يونيو 2021. (شركة الكهرباء)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الخميس، استبدال محطة جاهزة معطوبة بأخرى جديدة بإدارة توزيع طرابلس، إضافة إلى تغيير محول معطوب بمنطقة المشروع.

وقالت الشركة، إن الكوادر الفنية التابعة لدائرة التركيبات العامة بإدارة توزيع طرابلس تمكنت من استبدال المحطة الجاهزة المعطوبة «أوزيرة» بأخرى جديدة  قدرة 500 كيلو فولت أمبير، على ما نشرت على صفحتها بموقع «فيسبوك».

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كما تمكنت الكوادر الفنية من تغيير محول معطوب سعة 500 على محطة «أشتيوي» بمنطقة المشروع.

وتشهد ليبيا ارتفاعا ملحوظا في عدد ساعات طرح الأحمال خلال الفترة الماضية. ويوم السبت الماضي، اضطرت شركة الكهرباء إلى تعديل ساعات طرح الأحمال في الجناحين الغربي والجنوبي نتيجة لانخفاض ضغط الغاز من المصدر بمحطة مصراتة الغازية للدورة المزدوجة ومحطة الخمس الغازية.

وقالت الشركة إن هذا الأمر أدى إلى فقد نحو «130 ميغاوات»، مع ازدياد الطلب على الطاقة وعدم الترشيد في الاستهلاك، الأمر الذي أدى إلى زيادة ساعات طرح الأحمال من أربع إلى خمس ساعات في الجناحين.

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