«الأرصاد»: استمرار موجة الحر غربا وجنوبا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 24 يونيو 2021, 11:08 صباحا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية استمرار تأثر مناطق غرب وجنوب البلاد، اليوم الخميس، بموجة الحر التي تتقل شدتها على المناطق الساحلية بداية من غد الجمعة.

رأس اجدير حتى سرت- سهل الجفارة- جبل نفوسة :
- الطقس: السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العالية، تتكاثر اليوم على المنطقة من شرق الخمس إلى مصراتة- مناطق الجبل وجنوبه، قد تتخللها خلايا رعدية واحتمال سقوط مطر خفيف.
- الرياح: جنوبية شرقية معتدلة السرعة تتحول فترة المساء على الساحل إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة مع رطوبة عالية.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح هذا اليوم بين 40 و46 درجة مئوية على أغلب المناطق، وتسجل تراجعا طفيفا من يوم الغد على أغلب المناطق الساحلية.

الخليج- سهل بنغازي حتى امساعد- الواحات- مراده:
- الطقس: السماء صافية مع احتمال ظهور ضباب خفيف هذه الليلة وصباح الغد على بعض المناطق.
- الرياح: شمالية غربية إلى شمالية معتدلة السرعة تنشط على الساحل بينما تكون شمالية شرقية على الدواخل.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 30 و36 درجة مئوية، وتكون بين 39 و41 درجة على الدواخل.

الجفرة- سبها- غـات- غدامس- الحمادة:
- الطقس: السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العالية، تتكاثر هذا اليوم على مناطق غرب أدري قد يتخللها خلايا رعدية.
- الرياح: جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 40 و45 درجة مئوية.

الكفرة- السرير- تازربو:
- الطقس: السماء صافية.
- الرياح: شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 40 و42 درجة مئوية.

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