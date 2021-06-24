142 إصابة بـ«كورونا» في البيضاء خلال 18 يوما

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 24 يونيو 2021, 09:03 صباحا
مواطن يتلقى التطعيم المضاد لفيروس «كورونا» ببلدية زليتن, 18 أبريل 2021. (صفحة البلدية على فيسبوك)

أعلن مركز الرصد الأولي والاستجابة السريعة التابع لإدارة الشؤون الصحية البيضاء، الخميس، تسجيل 142 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد» خلال 18 يوما.

وقال المركز عبر صفحته بموقع «فيسبوك»، إن الإصابات سُجلت خلال الفترة من 5 إلى 23 يونيو الجاري، كاشفا كذلك عن إحصاء 122 حالة اشتباه إصابة بفيروس «كورونا» من إجمالي 1993 مترددا على المركز.

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ودعا المركز المواطنين إلى ضرورة التقيد بجميع الإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي، والمحافظة على النظافة الشخصية بهدف محاولة احتواء الوباء في ضوء زيادة الإصابات به.

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