إيقاف الدراسة بتاورغاء بسبب موجة الحر

طلاب الثانوية ببلدية أبو سليم أثناء أداء الامتحانات, 3 نوفمبر 2020. (وزارة التعليم)

قررت مراقبة تعليم تاورغاء إيقاف الدراسة بالمدينة يومين؛ جراء ارتفاع درجات الحرارة هذه الأيام على أغلب المدن والمناطق الليبية.

وقالت المراقبة في بيان، إنها أوقفت الدراسة يومي 23 و24 يونيو الجاري؛ وذلك بهدف الحفاظ على صحة وسلامة المعلمين والطلاب بمؤسسات التعليم في تاورغاء.

- بسبب موجة الحر.. منح المراقبات التعليمية السلطة التقديرية لإيقاف الدراسة

والثلاثاء، منح وزير التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة موسى محمد المقريف، مراقبات التربية والتعليم السلطة التقديرية لإيقاف الدراسة؛ بسبب ارتفاع درجات الحرارة. وقالت الوزارة، في بيان، إن القرار يأتي «حماية لطلابنا وحفاظا على سلامتهم»، ويشترط «ألا تتجاوز مدة إيقاف الدرسة يومين اثنين».