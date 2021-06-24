السفارة الألمانية بليبيا: مؤتمر «برلين 2» مرحلة جديدة للسلام تضمن استمرار النجاحات المتحققة في الأشهر الأخيرة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 24 يونيو 2021, 12:42 صباحا
مؤتمر برلين الثاني حول ليبيا، الأربعاء 23 يونيو 2021. (الإنترنت)

قالت سفارة ألمانيا في ليبيا إن انطلاق أعمال مؤتمر «برلين 2»، الأربعاء، يشكل مرحلة جديدة للسلام في ليبيا، الهدف منه ضمان استمرار النجاحات التي تحققت في الأشهر الأخيرة، مثل وقف إطلاق النار والتحضير للانتخابات، فضلاً عن الدعم الدولي لتحقيق الاستقرار المستدام .

وأضافت السفارة في تعليق لها عبر صفحتها الرسمية عقب اختتام أعمال المؤتمر أن التركيز الآن سيكون على موضوعين وهما تنفيذ خارطة الطريق السياسية التي اعتمدها منتدى الحوار السياسي الليبي وصولًا إلى إجراء انتخابات وطنية في الـ 24 ديسمبر 2021، والثاني التطبيق الكامل لاتفاقية أكتوبر 2020 لوقف إطلاق النار، بما في ذلك انسحاب المقاتلين الأجانب، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الليبية «وال» .

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وأشارات السفارة إلى أنه سيتم التركيز على موضوع مهم آخر وهو توحيد قوات الأمن الليبية مما سيكون من شأنه تعزيز احتكار القوة في يد حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية.

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