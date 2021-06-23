وزير الداخلية يعد بدعم المديرية والأجهزة الأمنية بوادي عتبة

لقاء العميد خالد مازن مع وفد بلدية وادي عتبة، الأربعاء، 23 يونيو 2021. (وزارة الداخلية)

أكد وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، العميد خالد مازن، أنه سيتم تقديم الدعم لمديرية الأمن والأجهزة الأمنية الأخرى العاملة بمنطقة وادي عتبة لضمان إنجاح سير العمل الأمني وتقديم كافة الخدمات للمواطنين.

جاء ذلك خلال استقباله، اليوم الأربعاء، بديوان وزارة الداخلية في العاصمة طرابلس، مدير أمن وادي عتبة العقيد عبدالباري أبوبكر، وعميد وأعيان البلدية وعضو مجلس النواب عن المنطقة.

وقالت وزارة الداخلية، عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن لقاء العميد خالد مازن مع وفد بلدية وادي عتبة جرى خلاله استعراض الأوضاع الأمنية بالمنطقة، والمشاكل التي تعانيها البلدية وإيجاد الحلول لها.