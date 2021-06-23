دخول وحدتي توليد بمحطة الزاوية على الشبكة الكهربائية بقدرة 300 ميغاوات

محطة كهرباء الزاوية. (أرشيفية: الإنترنت)

أكدت الشركة العامة للكهرباء، مساء اليوم الأربعاء، دخول الوحدتين الغازيتين الثانية والثالثة بمحطة كهرباء الزاوية على الشبكة الكهربائية بقدرة 300 ميغاوات.

وأوضحت الشركة أن هذه الخطوة جاءت نتيجة لجهود الفنيين والمهندسين العاملين بمحطة كهرباء الزاوية الذين واصلوا الليل بالنهار.

ونوهت، عبر صفحتها على «فيسبوك»، إلى أنه «جارٍ العمل على تشغيل الوحدتين البخاريتين الملحقتين بهما بقدرة 120 ميغاوات».

وأعلنت الشركة العامة للكهرباء في وقت سابق حدوث هزة بالشبكة الكهربائية أدت إلى خروج عدد كبير من وحدات التوليد عن الخدمة، وفقدان الشبكة الكهربائية نسبة كبيرة من قدراتها الإنتاجية.