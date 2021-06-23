الأمم المتحدة: تحقيق الديمقراطية في ليبيا يتطلب سحب المرتزقة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 23 يونيو 2021, 05:57 مساء
وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة، روزماري ديكارلو. (أرشيفية: الإنترنت)

أكدت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام روزماري ديكارلو، اليوم الأربعاء، دعم الأمم المتحدة إقامة «مجتمع ديمقراطي شامل» في ليبيا، مشددة على ضرورة سحب المرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد لتحقيق هذه الهدف.

وقالت كلمتها في ختام مؤتمر برلين الثاني حول ليبيا، إن الأمم المتحدة، بالاشتراك مع الاتحاد الأفريقي، تتطلع إلى تنفيذ المصالحة الوطنية في ليبيا، مشيدة بدور البعثة الأممية في «تكريس الجهود نحو حل الأزمة والوصول لحلول سياسية في ليبيا». 

ونبهت إلى أن رسالة الأمم المتحدة هي «الالتزام بدعم تطلع الشعب الليبي نحو مجتمع ديمقراطي شامل».

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