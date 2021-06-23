المنقوش: سنركز في المرحلة المقبلة على الجدول الزمني لسحب القوات الأجنبية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 23 يونيو 2021, 05:25 مساء
وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة نجلاء المنقوش خلال المؤتمر الصحفي في ختام مؤتمر برلين الثاني، 23 يونيو 2021. (بث مباشر)

قالت وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة نجلاء المنقوش، اليوم الأربعاء، إن المرحلة المقبلة ستشهد «التركيز على الجدول الزمني لسحب القوات الأجنبية» من ليبيا، و«دمج المجموعات المسلحة».

وأوضحت، خلال كلمتها الختامية في مؤتمر برلين الثاني، أن الحكومة جاءت إلى برلين برؤية «جادة» لـ«إعادة الاستقرار في ليبيا»، وإجراء «انتخابات حرة ونزيهة» في 24 ديسمبر من العام الجاري، في إشارة إلى مبادرة استقرار ليبيا التي طرحها رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة خلال المؤتمر.

وحذرت من أن «أي حالة عدم استقرار في ليبيا ستؤثر بشكل سلبي على المنطقة ككل».

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