ماس: لابد من انسحاب متوازن للقوات الأجنبية من ليبيا

من المؤتمر الصحفي الختامي لمؤتمر برلين الثاني، 23 يونيو 2021. (صورة من بث مباشر)

أكد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، ضرورة تحقيق انسحاب «متوازن» للمرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا؛ بهدف ضمان «توازن القوى»، و«عدم تمتع أي طرف بثقل عسكري».

جاء ذلك ردًّا من المسؤول الألماني على سؤال بخصوص سحب القوات الأجنبية من ليبيا خلال المؤتمر الصحفي الختامي لمؤتمر برلين الثاني، الذي تحدث خلاله عن «تحقيق نجاح» في الطريق إلى «ليبيا حرة ومستقرة».

وقال ماس: «من المهم أن يحدث الانسحاب بشكل متوازن؛ لأننا لا نريد أن يحدث ذلك من جانب واحد لضمان توازن القوى وعدم تمتع أي طرف بثقل عسكري»، معبرًا عن رضائه عن النتائج التي تمخض عنها مؤتمر برلين الثاني.

وبخصوص ضمانات انسحاب القوات الأجنبية، قال ماس: «لا أعلم ما الضمانات لسحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب»، لكنه أكد أن بلاده «لن تتخاذل في تحقيق هذا الهدف».

وأضاف: «سنعمل لتحقيق هذا الهدف عبر عملية تقودها الأمم المتحدة، وسننخرط فيها إلى أن يتم سحب آخر القوات الأجنبية من ليبيا أيًّا كان مصدرها».