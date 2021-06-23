سامح شكري يوضح أمام «برلين 2» ثوابت الموقف المصري تجاه ليبيا

سامح شكري يلقي كلمة مصر خلال مؤتمر برلين الثاني، 23 يونيو 2021. (الناطق باسم الخارجية المصرية)

قال الناطق باسم وزارة الخارجية المصرية، إن الوزير سامح شكري، ألقى كلمة أمام مؤتمر برلين الثاني حول ليبيا عرض خلالها «الجهود المصرية الداعمة لليبيا».

وأوضح الناطق، عبر حسابها على «تويتر»، أن شكرى أكد كذلك «ثوابت الموقف المصري من ضرورة حماية سيادة ليبيا واستقلالها وسلامتها الإقليمية، ودعم تطلعات الشعب الليبي الشقيق».

- الدبيبة يطرح 4 عناوين لمبادرة استقرار ليبيا: الأمن والعملية القانونية والمصالحة والاستقرار الاقتصادي

وانطلق ظهر اليوم مؤتمر برلين الثاني بكلمة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، دعا خلالها إلى ضرورة إنهاء التدخلات الخارجية في ليبيا، وإجراء الانتخابات العامة في موعدها في 24 ديسمبر المقبل. بدوره دعا رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، المشاركين في مؤتمر برلين الثاني إلى ضرورة مساعدة الحكومة في تمهيد الطريق إلى الانتخابات، وقال: إن ليبيا الموحدة المعافاة خير شريك لكم.

دوره دعا رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، المشاركين في مؤتمر برلين الثاني إلى ضرورة مساعدة الحكومة في تمهيد الطريق إلى الانتخابات، وقال إن «ليبيا الموحدة المعافاة خير شريك لكم».