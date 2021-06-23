الدبيبة أمام مؤتمر برلين الثاني: لا عودة للحروب في ليبيا ولا خلاف خارج طاولة الحوار

رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة يلقي كلمة أمام مؤتمر برلين الثاني، 23 يونيو 2021. (بث مباشر)

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، إن «ليبيا لن تعود مجددا إلى الحروب ولن يكون هناك خلاف خارج طاولة الحوار بعد الآن»، غير أنه أكد أن «هناك مخاطر لازالت تحيط بالبلاد».

وقال الدبيبة خلال انطلاق مؤتمر برلين الثاني حول ليبيا: «قبل عام تقريبا أطلق المجتمعون في هذه القاعة حزمة من التعهدات في وقت كان صوت المدفع ما زال يضرب، منذ سنة ونص كانت ليبيا تعاني الآن نستطيع أن نقول لا عودة للحرب لا خلاف خارج طاولة الحوار».

وأضاف: «أقف معكم لمراجعة مؤتمر برلين الأول، فالمخاطر ما زالت تحيط بنا، بعد سنة ونصف من مؤتمر برلين نجحنا بمساعدتكم ومجهودات الأمم المتحدة (...) اليوم نستعد لفتح الطريق الساحلي ونستعد لعقد الاجتماع في مدينة بنغازي، نقف اليوم أمام الشعب الليبي محملين بأمانة غالية وهي إعادة القرار إلى الشعب في موعدها المحدد، ولن أدخر الجهد لنصل إلى هذا التاريخ في أجواء مناسبة».