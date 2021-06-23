«الدولية للحقوقيين» تدعو إلى تضمين المحاسبة والعدالة الانتقالية في جدول أعمال «برلين 2»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 23 يونيو 2021, 01:35 مساء
شعار اللجنة الدولية للحقوقيين. (الإنترنت)

طالبت اللجنة الدولية للحقوقيين، اليوم الأربعاء، بضرورة تركيز مؤتمر برلين الثاني حول ليبيا على ضمان محاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة المنصوص عليها في القانون الدولي، وأن تكون العدالة الانتقالية المتماشية بشكل كامل من القانون الدولي من أبرز أولوياته.

وينطلق مؤتمر برلين الثاني، ظهر اليوم، ومن المقرر أن يناقش الاستعدادات الجارية للدفع نحو تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية في نهاية ديسمبر المقبل، وانسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة وكيفية توحيد وتشكيل قوات أمن موحدة في البلاد، حسب ما أعلنته الخارجية الألمانية مطلع الشهر الجاري.

وجاء في بيان صادر عن اللجنة: «لا ينبغي أن تزيح ضرورة عقد الانتخابات في 24 ديسمبر المقبل، حاجة السلطات الليبية إلى محاسبة مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في القانون الدولي، وانتهاء الإفلات من العقاب لانتهاكات حقوق الإنسان الماضية والمستمرة»، معتبرا أن المحاسبة «خطوة أساسية» في سبيل الوصول إلى حل سياسي مستدام.

- وصول الوفود المشاركة إلى مقر انعقاد «برلين 2»

ودعت اللجنة المشاركين في مؤتمر برلين الثاني إلى ضرورة متابعة الالتزامات التي أفرزها مؤتمر برلين الأول، والذي أكد «محاسبة كل من انتهك أحكام القانون الدولي» وشجع السلطات الليبية على «مواصلة تعزيز مؤسسات العدالة الانتقالية، بما في ذلك اتخاذ مبادرات الملاحقات القضائية والتعويضات والبحث عن الحقيقة والإصلاح المؤسساتي»، إضافة غلى تشكيل فريق عمل مكرس لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي لتطبيق هذه المخرجات.

وقالت: «يجب أن يتم إعطاء الأولوية لعملية العدالة الانتقالية بهدف إيجاد الحقائق حول انتهاكات حقوق الإلنسان الجسيمة التي ارتكبت في الماضي، وترتكب في الحاضر، وصون حق الضحايا في الانتصاف وجبر الضرر، وبين ما يشتمل عليه ذلك تقديم ضمانات عدم التكرار»، وشددت على ضرورة دعم المؤتمر عمل بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة بخصوص ليبيا ووصايتها، والتي أسسها مجلس حقوق الإنسان في يونيو الماضي.

ويشارك في مؤتمر برلين الثاني ممثلين عن حكومات ليبيا، الجزائر والصين، والكونغو الديمقراطية (رئيس الاتحاد الأفريقي)، مصر، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، المغرب، هولندا، روسيا، سويسرا، تونس، تركيا، الإمارات، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة، بالإضافة إلى ممثلين عن الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية.

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