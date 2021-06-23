المنفي يؤكد أهمية دعم رؤية ليبيا في مؤتمر «برلين 2»

لقاء المنفي بوزير الخارجية الإيطالي لويغي دي مايو في روما، 23 يونيو 2021، (المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي)

أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي أهمية التنسيق الإقليمي، وتوحيد الجهود لدعم رؤية ليبيا في مؤتمر برلين الثاني بشأن ليبيا، بما يخدم تحقيق خارطة الطريق والمسار السياسي؛ وصولا لإجراء الاستحقاق الانتخابي في موعده.

جاء ذلك في حديثه خلال لقاء اليوم الأربعاء مع وزير الخارجية الإيطالي لويغي دي مايو، في روما، حسب بيان المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

وناقش الاجتماع كل ما يتعلق بالمؤتمر، الذي سينعقد اليوم، وسبل عودة الاستقرار إلى ليبيا من خلاله.

وأمس الثلاثاء، التقى المنفي الرئيس الإيطالي، سيرجيو ماتاريلا، في مستهل زيارته إلى روما، حيث رحب به ماتاريلا، قائلا إنها «المرة الأولى» منذ عشر سنوات التي يستقبل فيها القصر رئيسا ليبيا، وأكد دعم بلاده للمجلس الرئاسي، كما أشاد بجهوده في العمل لأجل تحقيق استقرار البلاد.