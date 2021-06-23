أحوال الطقس اليوم: استمرار موجة الحر غربا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 23 يونيو 2021, 12:20 مساء
طقس حار، (تعبيرية: بوابة الوسط)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية استمرار تأثر غالبية مناطق الغرب بموجة الحر.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الأربعاء، تسجيل ارتفاع نسبي في درجات الحرارة بمناطق الشمال الشرقي.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة جبل نفوسة
السماء صافية، والرياح متغيرة الاتجاه إلى جنوبية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا على الساحل، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 39 و46 درجة مئوية، ومن المتوقع حدوث تراجع طفيف بعد ظهر اليوم على الساحل الممتد من أقصى الساحل الغربي إلى طرابلس.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - الواحات - مرادة
السماء صافية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية، معتدلة السرعة تنشط على الساحل، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 30 و34 درجة مئوية، وبين 38 و40 درجة مئوية على الدواخل.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة
السماء صافية، والرياح شرقية إلى جنوبية، شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 39 و42 درجة مئوية، وتصل على غدامس إلى 46 درجة مئوية.

الكفرة - السرير- تازربو
السماء صافية، والرياح شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 38 و40 درجة مئوية.

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