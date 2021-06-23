ماس: يجب إخراج المرتزقة من ليبيا.. وتوحيد المؤسسة العسكرية على رأس أولوياتنا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 23 يونيو 2021, 12:05 مساء
وزير الخارجية الألماني هايكو ماس في مؤتمر مع نظيره الأميركي، 23 يونيو 2021، (ا ف ب)

قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، إنه يجب مغادرة المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا، وإجراء الانتخابات في موعدها، 24 ديسمبر المقبل.

جاء ذلك، في تصريح خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، قبيل عقد مؤتمر برلين الثاني بشأن ليبيا.

وأضاف ماس: «نطالب بتوحيد المؤسسات العسكرية في ليبيا، وهذا الأمر على رأس أولوياتنا».

ويرى الوزير الألماني أن فرصة متاحة اليوم لمساعدة ليبيا للتقدم، وهو أمر «لم يكن متوفرا في السابق»، مكملا: «العملية في ليبيا تدريجية ويجب توحيد قوات الأمن الليبية»، كما أشاد بالدول الذي تلعبه الولايات المتحدة في الملف الليبي.

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