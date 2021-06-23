سفير ألمانيا: 3 أسباب وراء دعوتنا إلى عقد مؤتمر «برلين 2»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 23 يونيو 2021, 10:41 صباحا
السفير الألماني لدى ليبيا أوليفر أوفتشا، (أرشيفية: الإنترنت)

قال سفير ألمانيا لدى ليبيا أوليفر أوفتشا أن هناك ثلاثة أسباب وراء دعوة بلاده والأمم المتحدة إلى عقد مؤتمر برلين الثاني بشأن ليبيا.

وأضاف: «نريد تقييم ما تحقق في مؤتمر برلين الأول، وهو في المقام الأول وقف إطلاق نار دائم، وسلطة تنفيذية موقتة، واستئناف إنتاج النفط وتعافي الاقتصاد، وهو أمر يستحق الإشادة»، حسب كلمته في مقطع فيديو منشور على صفحة السفارة بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الأربعاء.

وتابع: «كما نرحب بليبيا كعضو كامل العضوية في مؤتمر برلين، حيث يمثلها رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة ووزيرة الخارجية نجلاء المنقوش».

وأكمل: «أخيرا نتطلع إلى إنجاز القضايا المفتوحة في خارطة الطريق، وعلى رأسها الانتخابات الوطنية التي يجب الإعداد لها في نهاية العام، وكذلك انسحاب القوات الأجنبية والمقاتلين من أجل تعزيز تنفيذ أهداف وقف إطلاق النار».

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