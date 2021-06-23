وقفة احتجاجية للعاملين بشركة الكهرباء في أوباري وبنت بية

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة | الأربعاء 23 يونيو 2021, 08:50 صباحا
وقفة احتجاجية للعاملين بشركة الكهرباء دائرة أوباري، 22 يونيو 2021، (تصوير: رمضان كرنفودة)

نظم العاملون بالشركة العامة للكهرباء الجنوبية دائرة أوباري وبنت بية وقفة احتجاجية أمام مكتب خدمات المستهلكين للمطالبة بتحسين مرتباتهم وتسوية أوضاعهم وصرف مستحقاتهم.

وتلا العاملون في ختام الوقفة، التي نظمت أمس الثلاثاء، بيانا دعوا فيه حكومة الوحدة الوطنية الموقتة وشركة الكهرباء إلى الإسراع في تنفيذ مطالبهم، بزيادة المرتبات وتفعيل التأمين الصحي لهم، وتوفير أدوات ومعدات السلامة المهنية، واستكمال أعمال صيانة مبانٍ ومقرات الشركة بمناطق الوادي بشكل يلبي شروط العمل والسلامة.

وتزامنت الوقفة الاحتجاجية مع أخرى ينظمها حراك «6 يونيو» لموظفي شركة الكهرباء في العديد من المدن؛ للمطالبة بزيادة المرتبات في أقرب وقت.

وقفة احتجاجية للعاملين بشركة الكهرباء دائرة أوباري، 22 يونيو 2021، (تصوير: رمضان كرنفودة)
وقفة احتجاجية للعاملين بشركة الكهرباء دائرة أوباري، 22 يونيو 2021، (تصوير: رمضان كرنفودة)
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