وقفة احتجاجية للعاملين بشركة الكهرباء في أوباري وبنت بية

نظم العاملون بالشركة العامة للكهرباء الجنوبية دائرة أوباري وبنت بية وقفة احتجاجية أمام مكتب خدمات المستهلكين للمطالبة بتحسين مرتباتهم وتسوية أوضاعهم وصرف مستحقاتهم.
وتلا العاملون في ختام الوقفة، التي نظمت أمس الثلاثاء، بيانا دعوا فيه حكومة الوحدة الوطنية الموقتة وشركة الكهرباء إلى الإسراع في تنفيذ مطالبهم، بزيادة المرتبات وتفعيل التأمين الصحي لهم، وتوفير أدوات ومعدات السلامة المهنية، واستكمال أعمال صيانة مبانٍ ومقرات الشركة بمناطق الوادي بشكل يلبي شروط العمل والسلامة.
وتزامنت الوقفة الاحتجاجية مع أخرى ينظمها حراك «6 يونيو» لموظفي شركة الكهرباء في العديد من المدن؛ للمطالبة بزيادة المرتبات في أقرب وقت.