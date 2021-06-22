إطلاق مشروع «سايبر ليبيا» بمقر المصرف المركزي في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 22 يونيو 2021, 08:43 مساء
وزيرة العدل ومحافظ المصرف المركزي خلال احتفالية إطلاق مشروع سايبر ليبيا. الثلاثاء 22 يونيو 2021. (مصرف ليبيا المركزي)

شهد مقر مصرف ليبيا المركزي في العاصمة طرابلس، اليوم الثلاثاء، إطلاق مشروع «سايبر ليبيا» بحضور المحافظ الصديق الكبير ووزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية المستشارة حليمة عبدالرحمن، وعدد من المسؤولين.

وأوضح المصرف المركزي، عبر صفحته على «فيسبوك»، أن مشروع «سايبر ليبيا» يأتي في إطار التعاون مع حكومة الوحدة الوطنية ووزارة العدل «بشأن إعداد حزمة من التشريعات السيبرانية»، دون تفاصيل إضافية عن المشروع.

وحضر إطلاق المشروع رئيس الهيئة العامة للمعلومات والتوثيق عبدالباسط الباعور، ورئيس الهيئة العامة لأمن وسلامة المعلومات، صلاح التبيتي، ومدير شبكة ليبيا للتجارة، امحمد الدرويش، ومدير وأعضاء فريق مشروع «سايبر ليبيا» وعدد من مديري إدارات مصرف ليبيا المركزي.

احتفالية إطلاق مشروع سايبر ليبيا. الثلاثاء 22 يونيو 2021. (مصرف ليبيا المركزي)
احتفالية إطلاق مشروع سايبر ليبيا. الثلاثاء 22 يونيو 2021. (مصرف ليبيا المركزي)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«بيتكوين» تنخفض لأدنى مستوى لها منذ خمسة أشهر
اقتصاد
تأهل الأرجنتين وتشيلي إلى ربع نهائي «كوبا أميركا» وميسي يعادل رقم ماسكيرانو ...
رياضة عالمية
منافس جديد لـ«كلوب هاوس» من «فيسبوك»
علوم وتكنولوجيا
بدء محاكمة امرأة في فرنسا قتلت رجلا اغتصبها وهي طفلة
منوعات
البعثة الأممية تنعى الناشطة آمال بركة: بطلة المصالحة المحلية
ليبيا
اتفاق بين ليبيا ومصر على إنشاء مراكز بيانات والاستثمار المشترك في الكوابل ...
ليبيا
المدعي العسكري بالقيادة العامة يمنع سفر 6 مسؤولين بالحكومة الموقتة السابقة
ليبيا
عقيلة صالح: مجلس النواب لديه القاعدة الدستورية والقوانين اللازمة لإجراء ...
ليبيا
مواطنون ينظمون وقفة تأييد لأعمال اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» في سرت
ليبيا
«الصحة العالمية»: اللقاحات فعالة ضد متحورات«كورونا» بما فيها «دلتا»
دولى
الحداد يحضر مناورات «الأسد الأفريقي 2021» بالمغرب ويلتقي قائد «أفريكوم»
ليبيا
النمسا تتأهل إلى ثمن نهائي يورو «2020» لأول مرة في تاريخها
رياضة عالمية
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

طريقة إزالة الصدأ المنتشر عن سيارتك