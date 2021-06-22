إطلاق مشروع «سايبر ليبيا» بمقر المصرف المركزي في طرابلس

وزيرة العدل ومحافظ المصرف المركزي خلال احتفالية إطلاق مشروع سايبر ليبيا. الثلاثاء 22 يونيو 2021. (مصرف ليبيا المركزي)

شهد مقر مصرف ليبيا المركزي في العاصمة طرابلس، اليوم الثلاثاء، إطلاق مشروع «سايبر ليبيا» بحضور المحافظ الصديق الكبير ووزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية المستشارة حليمة عبدالرحمن، وعدد من المسؤولين.

وأوضح المصرف المركزي، عبر صفحته على «فيسبوك»، أن مشروع «سايبر ليبيا» يأتي في إطار التعاون مع حكومة الوحدة الوطنية ووزارة العدل «بشأن إعداد حزمة من التشريعات السيبرانية»، دون تفاصيل إضافية عن المشروع.

وحضر إطلاق المشروع رئيس الهيئة العامة للمعلومات والتوثيق عبدالباسط الباعور، ورئيس الهيئة العامة لأمن وسلامة المعلومات، صلاح التبيتي، ومدير شبكة ليبيا للتجارة، امحمد الدرويش، ومدير وأعضاء فريق مشروع «سايبر ليبيا» وعدد من مديري إدارات مصرف ليبيا المركزي.

احتفالية إطلاق مشروع سايبر ليبيا. الثلاثاء 22 يونيو 2021. (مصرف ليبيا المركزي)

احتفالية إطلاق مشروع سايبر ليبيا. الثلاثاء 22 يونيو 2021. (مصرف ليبيا المركزي)