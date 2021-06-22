السفارة الأميركية: 70% من الليبيين متفائلون بنجاح انتخابات ديسمبر

شعار سفارة الولايات المتحدة الأميركية لدى ليبيا. (صفحة السفارة على فيسبوك)

قالت السفارة الأميركية في ليبيا، إن استطلاعات رأي أجرتها السفارة والوكالة الأميركية للتنمية الدولية، أظهرت أن 70% من الليبيين متفائلون بشأن نجاح الانتخابات العامة المقرر انعقادها في ديسمبر المقبل.

وقالت السفارة في تغريدات على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن ما يقارب 60% من الليبيين يخططون للتصويت في الانتخابات الوطنية، كما أن 2/3 يرفضون التأجيل إلى ما بعد العام 2021.

وشددت السفارة على أن «رغبة الليبيين في انتخاب حكومتهم المقبلة وطنية بحق»، موضحا أن الأسبوع الحالي سيشهد انضمام الممثلين الليبيين إلى المجتمع الدولي في برلين 2، لدفع تقدم ملموس نحو الانتخابات الوطنية واستعادة السيادة الليبية.

وتابعت أن استطلاعات الرأي أظهرت الطلب الليبي الغامر للسلام والوحدة والانتخابات، داعية مندوبي مؤتمر برلين الثاني والممثلين الليبيين إلى التعهد بالتزامات ثابتة، تمهد الطريق أمام السيادة الليبية وإجراء انتخابات تاريخية في ديسمبر، خاصة أن التقدم الملحوظ يتطلب الوحدة الوطنية و«إزالة القوات الأجنبية».

وجري الاستبيان عبر الإنترنت خلال شهري أبريل ومايو الماضيين، وشارك فيه 15 ألفا و755 ليبيا (51% من إناث)، من أنحاء ليبيا، وفق الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.

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وفي وقت سابق من اليوم، توجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، إلى العاصمة الألمانية برلين على رأس وفد حكومي، للمشاركة في أعمال مؤتمر برلين الثاني، على ما أفاد حساب منصة «حكومتنا» التابع للحكومة على موقع «تويتر».

وينطلق مؤتمر برلين الثاني، غدا الأربعاء، ومن المنتظر أن يناقش آليات تفعيل مخرجات مؤتمر برلين، ومنها التأكيد على ضرورة الانسحاب الفوري للمرتزقة الأجانب من ليبيا، وتقديم الدعم القوي للسلطة الانتقالية من أجل إجراء الانتخابات في موعدها في 24 ديسمبر، وفق نص ختامي للمؤتمر نقلته وكالة «نوفا» الإيطالية عن مصادر دبلوماسية.