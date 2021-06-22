زيادة إنتاج حقل الوفاء النفطي بعد إعادة تشغيل بئر وصيانة أخرى

منشأة تابعة لحقل الوفاء النفطي. (شركة مليتة للنفط والغاز)

أعلنت شركة مليتة للنفط والغاز، اليوم الثلاثاء، زيادة القدرة الإنتاجية لحقل الوفاء النفطي، بعد عودة البئر «أ43» إلى الإنتاج بمعدل 300 برميل من الخام يوميا، بعد توقف دام أكثر من ثلاث سنوات، إضافة إلى زيادة القدرة الإنتاجية للبئر «أ53» إلى 800 برميل يوميا ارتفاعا من 400 برميل.



ونسبت الشركة الفضل في إعادة الإنتاج من البئر «أ43» إلى استخدام الإدارة العامة لعلوم الأرض وهندسة المكامن والإدارة العامة للعمليات، أحدث طرق صيانة الآبار والتي تشمل تخريم المنطقة المنتجة عن طريق «Steam tub gun» ثم معالجتها بـ«Clean Sweep II»، واستخدام طريقة الرفع بالغاز الطبيعى، وفق ما نشرت على صفحتها بموقع «فيسبوك».

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وأشارت إلى عملها في الوقت الحالي على مجموعة من الآبار المتوقفة عن الإنتاج لفترة طويل لإعادتها للإنتاج فى أقرب وقت ممكن باستخدام أحدث الطرق العلمية فى هذا المجال.