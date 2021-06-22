المنفي يؤكد من روما أهمية التعاون مع إيطاليا كـ«شريك استراتيجي» لليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 22 يونيو 2021, 03:47 مساء
من لقاء المنفي مع دراغي في روما، 22 يونيو 2021. (المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي)

بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الثلاثاء، مع رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، عديد الملفات المشتركة بين البلدين، بينها التعاون الأمني، وملف الهجرة غير الشرعية، وأمن الحدود، ودعم الانتخابات، والمصالحة الوطنية.

وخلال اللقاء، الذي عُقد في قصر «كيجي» بالعاصمة الإيطالية روما، أكد المنفي أهمية «الشراكة والتعاون مع الجانب الإيطالي كشريك استراتيجي لليبيا في مختلف المجالات»، وفق بيان منشور على صفحة المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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بدوره أكد رئيس الوزراء الإيطالي «دعم بلاده المسار السياسي في ليبيا، وعمل المجلس الرئاسي»، «مثمنًا» ما أنجزه المجلس خلال الفترة الماضية.
وشهد الاجتماع الاتفاق على ضرورة «تنسيق الجهود الأمنية والسياسية بين البلدين عبر القنوات الرسمية».

وتأتي زيارة المنفي إلى إيطاليا عشية انعقاد مؤتمر برلين الثاني، الذي من المقرر أن ينطلق غدًا الأربعاء، ليؤكد «الانسحاب الفوري للمرتزقة الأجانب من ليبيا، وتقديم الدعم القوي للسلطة الانتقالية من أجل إجراء الانتخابات في موعدها في 24 ديسمبر»، وفق نص ختامي للمؤتمر نقلته وكالة «نوفا» الإيطالية عن مصادر دبلوماسية.

من لقاء المنفي مع دراغي في روما، 22 يونيو 2021. (المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي)
من لقاء المنفي مع دراغي في روما، 22 يونيو 2021. (المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي)
من لقاء المنفي مع دراغي في روما، 22 يونيو 2021. (المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي)
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