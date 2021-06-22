القطراني يبحث مع عقيلة استكمال توحيد مؤسسات الدولة

من لقاء القطراني وعقيلة صالح في بنغازي، 22 يونيو 2021. (مجلس النواب)

بحث النائب الأول لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة حسين القطراني، اليوم الثلاثاء، مع رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، استكمال توحيد مؤسسات الدولة.



جاء ذلك خلال لقاء عُقد في مقر رئاسة الوزراء في مدينة بنغازي، وتطرق إلى عديد الملفات بينها «تقديم الخدمات للمواطن، وعمل الحكومة على تخفيف الأعباء عن كاهله» حسب بيان صادر عن مجلس النواب.

- نائب رئيس الوزراء يبحث أداء الحكومة مع أعضاء مجلس النواب بالمنطقة الشرقية

والسبت، بحث القطراني، مع عدد من أعضاء مجلس النواب الموجودين بالمنطقة الشرقية، أداء حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، والاستحقاقات التي تم الاتفاق عليها في ملتقى الحوار السياسي بجنيف.

من لقاء القطراني وعقيلة صالح في بنغازي، 22 يونيو 2021. (مجلس النواب)

من لقاء القطراني وعقيلة صالح في بنغازي، 22 يونيو 2021. (مجلس النواب)