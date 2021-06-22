شركة الجوف تبحث التعاون الكهربائي مع «سوتيكا» التونسية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 22 يونيو 2021, 01:38 مساء
اجتماع مسؤولي شركة الجوف مع الشركة التونسية، 22 يونيو 2021. (شركة الجوف)

بحث رئيس لجنة إدارة شركة الجوف للتقنية النفطية بالوكالة سليمان جبيل، اليوم الثلاثاء، مع شركة «سوتيكا إلكتريك» التونسية إمكانية التعاون في مجال الأعمال الكهربائية المتنوعة، التي تختص بها الشركة التونسية.

وتطرق اللقاء الذي عقد بمكتب رئيس لجنة إدارة شركة الجوف للتقنية النفطية بالوكالة إلى إمكانية إجراء الشركة التونسية بعض الإصلاحات وأعمال الصيانة الكهربائية بشركة الجوف لتشمل اللوحات الكهربائية المعقدة ولوحات التحكم بالمصانع والوحدات الصناعية، وفق بيان منشور على صفحة شركة الجوف بموقع «فيسبوك».

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وحضر الاجتماع أعضاء لجنة الإدارة أحمد عبدالعزيز العرفي، عضو لجنة الإدارة للتصنيع، وفتحي خليفة عضو لجنة الإدارة للتسويق والشؤون الفنية، وخليفة عبد الونيس مدير إدارة التصنيع.

اجتماع مسؤولي شركة الجوف مع الشركة التونسية، 22 يونيو 2021. (شركة الجوف)
اجتماع مسؤولي شركة الجوف مع الشركة التونسية، 22 يونيو 2021. (شركة الجوف)
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