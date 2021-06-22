215 إصابة جديدة و3 وفيات بـ«كورونا» في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 22 يونيو 2021, 01:01 مساء
البيان اليومي الخاص بحالات الإصابة والشفاء والوفاة جراء فيروس كورونا في ليبيا، 22 يونيو 2021. (المركز الوطني لمكافحة الأمراض)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الثلاثاء، تسجيل 215 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، إضافة إلى 199 حالة شفاء، وثلاث حالات وفاة.

وقال المركز في بيانه رقم «437»، المنشور على صفحته بموقع «فيسبوك»، إنه تسلم، الإثنين، 3342 عينة للكشف عن فيروس «كورونا»، حيث تبين سلبية 3127 عينة، وإيجابية 215 عينة بنسبة 6.4% من إجمالي العينات المفحوصة.

وبهذا الإعلان، ترتفع الحصيلة الإجمالية لإصابات فيروس «كورونا» في ليبيا منذ بداية الجائحة إلى 191 ألفًا و253 حالة، بينها 11 ألفًا و423 نشطة، و176 ألفًا و649 شفاء، و3181 وفاة، فيما بلغ عدد المطعمين ضد الوباء 368 ألفًا 673 شخصًا.

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