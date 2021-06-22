الجرندي يتوجه إلى ألمانيا للمشاركة في «برلين 2»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 22 يونيو 2021, 12:52 مساء
الجرندي متحدثا أمام أعضاء البرلمان التونسي، الإثنين 31 مايو 2021. (وزارة الخارجية التونسية)

يتوجه وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي، إلى العاصمة الألمانيّة برلين، اليوم الثلاثاء، للمشاركة في مؤتمر برلين الثاني.

ويجري الجرندي زيارة رسمية إلى ألمانيا بدعوة من وزير خارجيتها هايكو ماس، يجري خلالها مشاورات سياسية مع نظيره الألماني تشمل «أهم القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك»، وفق بيان منشور على صفحة الخارجية التونسية بموقع «فيسبوك».

وحسب البيان، فمن المقرر أن يلتقي الجرندي خلال الزيارة عدد من المسؤولين الألمان لـ«دراسة سبل تطوير علاقات التعاون المتميزة بين تونس وألمانيا في جميع المجالات». 

- الدبيبة يتوجه إلى برلين على رأس وفد حكومي

وينطلق مؤتمر برلين الثاني، غدًا الأربعاء، ومن المنتظر أن يناقش آليات تفعيل مخرجات مؤتمر برلين، إضافة إلى التأكيد على ضرورة الانسحاب الفوري للمرتزقة الأجانب من ليبيا، وتقديم الدعم القوي للسلطة الانتقالية من أجل إجراء الانتخابات في موعدها في 24 ديسمبر، وفق نص ختامي للمؤتمر نقلته وكالة «نوفا» الإيطالية عن مصادر دبلوماسية.

وتوجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة الألمانية برلين على رأس وفد حكومي، للمشاركة في أعمال مؤتمر برلين الثاني.

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