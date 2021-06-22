«الأرصاد»: البحر هادئ وارتفاع الموج لن يتجاوز المتر

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 22 يونيو 2021, 10:37 صباحا

قال المركز الوطني للأرصاد الجوية إن البحر هادئ ولا يتجاوز ارتفاع الموج اليوم الثلاثاء المتر الواحد، في حين تتراوح سرعة الرياح بين 5 و20 عقدة.

وأظهرت نشرة الصيد البحري، الصادرة عن المركز، أن الرؤية جيدة على طول الساحل.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت
- السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة.
- الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية، سرعتها بين 05 و20 عقدة .
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.00 متر.
- البحر هادئ إلى خفيف الموج.
- درجة الحرارة بين 23 و24 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة.

الساحل من الخليج إلى طبرق
- السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة.
- الرياح متغيرة الاتجاه، إلى جنوبية على الساحل الممتد من الخليج إلى شحات، وشمالية غربية على باقي الساحل، سرعتها بين 05 و15 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و0.75 متر.
- البحر خفيف الموج إلى هادئ.
- درجة الحرارة 23 و24 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة.

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