«الأرصاد»: البحر هادئ وارتفاع الموج لن يتجاوز المتر

قال المركز الوطني للأرصاد الجوية إن البحر هادئ ولا يتجاوز ارتفاع الموج اليوم الثلاثاء المتر الواحد، في حين تتراوح سرعة الرياح بين 5 و20 عقدة.

وأظهرت نشرة الصيد البحري، الصادرة عن المركز، أن الرؤية جيدة على طول الساحل.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

- السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة.

- الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية، سرعتها بين 05 و20 عقدة .

- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.00 متر.

- البحر هادئ إلى خفيف الموج.

- درجة الحرارة بين 23 و24 درجة مئوية.

- الرؤية جيدة.

الساحل من الخليج إلى طبرق

- السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة.

- الرياح متغيرة الاتجاه، إلى جنوبية على الساحل الممتد من الخليج إلى شحات، وشمالية غربية على باقي الساحل، سرعتها بين 05 و15 عقدة.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و0.75 متر.

- البحر خفيف الموج إلى هادئ.

- درجة الحرارة 23 و24 درجة مئوية.

- الرؤية جيدة.