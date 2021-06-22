بلينكن يشارك في مؤتمر «برلين2» ونورلاند يحذر من التصعيد العسكري والتدخلات الأجنبية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 22 يونيو 2021, 02:20 صباحا
وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن. (أرشيفية: الإنترنت)

يشارك وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، في مؤتمر برلين الثاني حول ليبيا الذي سيعقد غدا الأربعاء، على مستوى وزراء خارجية الدول المعنية بليبيا، فيما حذر مبعوث الولايات المتحدة وسفيرها في طرابلس ريتشارد نورلاند من التصعيد العسكري والتدخل الأجنبي في شؤون البلاد.

وقالت الخارجية الأميركية في بيان، الاثنين، إن بلينكن سيكرس قدرا كبيرا من الوقت لمعالجة أزمات ليبيا وسوريا وكذلك حملة مكافحة «داعش» خلال جولة أوروبية الأسبوع الجاري.

وأوضحت أن بلينكن سيشارك في مؤتمر برلين الثاني حول ليبيا غدا الأربعاء، ويشارك في استضافة اجتماع على المستوى الوزاري حول مكافحة «داعش» في روما مع وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو في 28 يونيو.

واعتبر المبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، للصحفيين خلال مكالمة لاستعراض الرحلة يوم الاثنين أن «المؤتمر فرصة للمجتمع الدولي لدعم التقدم الذي أحرزه الشعب الليبي»، مشيرا إلى أن «مشاركة حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة الليبية ستكون المرة الأولى التي يتم فيها إدراج ليبيا في العملية كمشاركين».

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وقال نورلاند «ستعيد برلين والولايات المتحدة وشركاؤنا تأكيد دعمهم لحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في الوقت الذي تواصل فيه أهم مهامها، وهي التحضير للانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر من هذا العام كما حددها الحوار السياسي الليبي في خريطة الطريق المعتمدة من خلال العملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة ».

وأكد المبعوث الأمريكي الخاص أن تشكيل حكومة الوحدة هي «خطوة رئيسية نحو إنهاء عقد من الصراع»، مكررا التحذيرات الأميركية ضد «كل التصعيد العسكري وكل التدخل العسكري الأجنبي الذي من شأنه إطالة أمد الصراع بلا داع».

وأضاف نورلاند أن واشنطن تسعى إلى «ليبيا موحدة ومستقرة وذات سيادة دون تدخل أجنبي ودولة قادرة على محاربة الإرهاب داخل حدودها». مشيرا إلى الجماعات المتمردة في تشاد التي دُربت وحصلت على أسلحة نارية في ليبيا بمساعدة مجموعة «فاغنر»، وهي شركة روسية للمرتزقة. وقال: «بالإضافة إلى ذلك، كانت هناك بعض الهجمات التي تبناها داعش في ليبيا خلال الشهر الماضي».

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