وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية تترأس وفد الأمم المتحدة في مؤتمر برلين2 حول ليبيا

وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام، روزماري ديكارلو. (أرشيفية: الأمم المتحدة)

تترأس وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية وبناء السلام، روزماري ديكارلو، وفد الأمم المتحدة المشارك في مؤتمر برلين الثاني حول ليبيا الذي سيعقد بعد غدا الأربعاء في العاصمة الألمانية بحضور وزراء خارجية الدول المعنية بليبيا.

وقال الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوغاريك، في تصريح للصحفيين مساء الاثنين، «تسافر وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية وبناء السلام، روزماري ديكارلو، إلى ألمانيا اليوم لترأس وفد الأمم المتحدة إلى مؤتمر برلين الثاني حول ليبيا وستقوم بذلك نيابة عن الأمين العام».

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وأوضح دوغاريك أن المؤتمر يهدف إلى «تقييم التقدم المحرز في المسارات السياسية والأمنية والاقتصادية والإنسانية / الحقوقية منذ اجتماع برلين الأخير، الذي عقد في يناير 2020. كما سيناقش ويعالج التحديات المتبقية في تنفيذ السياسة الليبية. خارطة طريق منتدى الحوار».

وأكد دوغاريك أن الأمين العام للأمم المتحدة سيخاطب قادة الدبلوماسية في الدول المعنية بليبيا المشاركين في المؤتمر «عبر رسالة فيديو مسجلة مسبقًا»، واعدا بإطلاع الإعلام «عليها مسبقًا».