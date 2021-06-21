«راس لانوف»: إعادة تشغيل مصنع البولي إثيلين خلال أيام قليلة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 21 يونيو 2021, 10:00 مساء
مصنع البولي إثيلين لتابع لشركة راس لانوف لتصنيع النفط مع اقتراب إعادة تشغيله. (صورة من فيديو: الشركة)

أكدت شركة راس لانوف لتصنيع النفط والغاز، اليوم الإثنين، إعادة تشغيل مصنع البولي إثيلين بعد أيام قليلة، وذلك خلال الأسبوع الجاري، بعد توقف دام نحو عام ونصف العام.

وقالت الشركة في بيان إن التجهيزات باتت نهائية في المصنع، حيث بدأت فرق الصيانة والتشغيل منذ فترة في أعمال التجهيز المبدئي حتى الوصول لعملية إدخال إمدادات النيتروجين من وحدات المرافق وإتمام العمليات التشغيلية اللازمة بالخصوص، أمس الأحد.

كما تم إدخال المادة الخام وهي (غاز الإثيلين) إلى المصنع لإتمام عملية الكسح وتنقيته من الشوائب، اليوم، ليتم بعد ذلك حقن العوامل الحفازة في المفاعل لإنتاج بولي إثيلين المسحوق ثم إنتاج بولي إثيلين المحبب ثم تحليله وتصنيفه.

وبعد ذلك، تأتي مرحلة التكييس وخروج المنتج بصورته النهائية ليكون جاهزًا لعملية الشحن والبيع بعد الوصول إلى الكميات التخزينية المطلوبة، وفق الشركة، التي نبهت بأن هذه الخطوات ستتم قبل نهاية الأسبوع الجاري، مؤكدة التخطيط أيضا لتشغيل مصنع الإثيلين قريبا.

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