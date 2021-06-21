الحداد يحضر مناورات «الأسد الأفريقي 2021» بالمغرب ويلتقي قائد «أفريكوم»

الفريق محمد الحداد وقائد «أفريكوم» خلال لقائهما على هامش مناورات «الأسد الأفريقي 2021» في المغرب. (رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي)

حضر رئيس الأركان العامة للجيش التابع لحكومة الوحدة الوطنية، الفريق أول ركن محمد الحداد والوفد المرافق له فعاليات النسخة الـ17 من مناورات «الأسد الأفريقي 2021» التي أجراها الجيش الأميركي مع عدد من الجيوش الأفريقية والأوروبية.

وقالت رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي في طرابلس عبر صفحتها على «فيسبوك» إن مشاركة الحداد والوفد المرافق له جاءت تلبية لدعوة قائد القوات الأميركية في أفريقيا «أفريكوم» الجنرال ستيفان تاونسند.

وأظهرت صور نشرتها رئاسة الأركان العامة لقاء الفريق محمد الحداد وقائد «أفريكوم» الجنرال ستيفان تاونسند على هامش فعاليات المناورة التي استمرت 11 يوما.

وقالت «أفريكوم» في بيان إن تاونسند والحداد ناقشا خلال اجتماعهما «ضرورة انسحاب القوات الأجنبية من ليبيا على الفور. والجهود الجارية لتوحيد المؤسسات العسكرية الليبية، وفرص تعاون عسكري أكبر مع الولايات المتحدة».

وانطلقت مناورات «الأسد الأفريقي» في المغرب خلال الفترة من 7 إلى 18 يونيو الجاري بمشاركة جيوش 9 دول من ثلاث قارات.

وشاركت في المناورات جيوش المغرب والولايات المتحدة، وبريطانيا والبرازيل وكندا وتونس والسنغال وهولندا وإيطاليا، وحلف شمال الأطلسي «ناتو» ومراقبون عسكريون من نحو 30 دولة تمثل قارات أفريقيا وأوروبا وأمريكا.

الفريق محمد الحداد وقائد «أفريكوم» خلال لقائهما على هامش مناورات «الأسد الأفريقي 2021» في المغرب. (رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي)

الفريق محمد الحداد خلال حضوره فعاليات مناورات «الأسد الأفريقي 2021» في المغرب. (رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي)

الفريق محمد الحداد مع قادة الجيوش المشاركين في مناورات «الأسد الأفريقي 2021» في المغرب. (رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي)