«المالية»: الجهات العامة تأخرت في توريد حصيلة الجبايات

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 21 يونيو 2021, 08:07 مساء
مقر المصرف المركزي في طرابلس، (أرشيفية: الإنترنت)

أكد وكيل وزير المالية لتنفيذ شؤون الميزانية إبراهيم أبو عجيلة عكرة، اليوم الإثنين، تأخر المسؤولين بالجهات والمصالح العامة في توريد حصيلة الإيرادات التي تم جبايتها إلى خزائن وزارة المالية أو الحساب المختص بمصرف ليبيا المركزي.

ودعا عكرة إلى ضرورة توجيه وإلزام كافة الجهات بجباية الإيرادات العامة واجبة التحصيل المحدد وفق القوانين واللوائح المنظمة، وتحويلها إلى حساب الإيراد العام دون تأخير وعدم التصرف فيها، وذلك لأن الأمر يؤثر على تنفيذ الميزانية العامة.

وجاء في خطاب وجه وكيل الوزارة، اليوم الإثنين، إلى وكلاء الوزارات ورؤساء الأجهزة والمصالح والمؤسسات والهيئات العامة والمراكز العامة وكذلك المراقبين الماليين العامين أنه «من خلال متابعة تقارير الإيرادات المحصلة خلال الربع الأول من العام الجاري 2021، وتأخير المسؤولين بالجهات والصالح العامة في توريد حصيلة الإيرادات التي تم جبايتها إلى خزائن وزارة المالية أو الحساب المختص بمصرف ليبيا المركزي، فإن الامر يؤثر على تنفيذ الميزانية العامة والاستفادة من هذه الإيرادات كمصدر من مصادر التمويل.

ولأهمية الأمر، يتطلب توجيه وإلزام كافة الجهات بجباية الإيرادات العامة واجبة التحصيل المحدد وفق القوانين واللوائح المنظمة إليها وتحويلها إلى حساب الإيراد العام دون تأخير وعدم التصرف فيها عملا بنص المادة 64 من لائحة الميزانية والحسابات والمخازن حتى تساهم في تمويل الميزانية العامة وتوريد التقديرات المعتمدة فيما يخص الإيرادات».

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