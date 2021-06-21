المنفي يبحث مع أعضاء بمجلس الدولة ملف انتخابات 24 ديسمبر

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 21 يونيو 2021, 07:07 مساء
المنفي في لقائه مع أعضاء اللجنة السياسية بالمجلس الأعلى للدولة، 21 يونيو 2021. (المجلس الرئاسي)

اجتمع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي مع أعضاء اللجنة السياسية للمجلس الأعلى للدولة، اليوم الإثنين، وناقش معهم إجراء الانتخابات المقبلة في 24 ديسمبر.

وقال المجلس الرئاسي في بيان إن اللقاء تناول «ملف الاستحقاقات المقبلة، المتمثلة في الانتخابات المقررة في نهاية العام الجاري، وكذلك المصالحة الوطنية»، حيث أكد  أعضاء اللجنة السياسية دعمهم المتواصل للمجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية.

وأشار أعضاء اللجنة إلى «استعدادهم الكامل للتعاون مع المجلس الرئاسي في تقديم الاستشارات التي من شأنها دعم عمله»، وفق البيان.

المنفي في لقائه مع أعضاء اللجنة السياسية بالمجلس الأعلى للدولة، 21 يونيو 2021. (المجلس الرئاسي)
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