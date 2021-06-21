«الخطوط الأفريقية» تدشن الخط الجوي «مصراتة - سبها»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 21 يونيو 2021, 02:58 مساء
إحدى طائرات شركة الخطوط الجوية الأفريقية. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت شركة الخطوط الجوية الأفريقية تدشين الخط الجوي «مصراتة - سبها».

وأضافت أن الأمر يأتي بناء على تعليمات حكومة الوحدة الوطنية الموقتة بشأن ربط جميع المدن والمطارات الليبية، وتيسير نقل المواطنين، مؤكدة أنها ستبذل «كل ما تستطيع» وفق الإمكانات المتاحة لتقديم خدمة تليق بالمسافرين، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

وأمس الأحد، وصلت أول طائرة للشركة إلى مطار صفاقس الدولي، بعد انقطاع دام لنحو عام كامل، كما انطلقت الرحلة الأولى بالجدول الصيفي للعام 2021 من مطار مصراتة إلى مطار تونس قرطاج.

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