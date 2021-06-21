صنع الله يبحث إمكانية مساهمة مؤسسة النفط في حلحلة مختنقات بلدية نالوت

المهندس مصطفى صنع الله، وعميد بلدية نالوت الدكتور عبد الوهاب الحجام، 21 يونيو 2021. (المؤسسة الوطنية للنفط)

بحث رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله، مع عميد بلدية نالوت الدكتور عبد الوهاب الحجام، إمكانية مساهمة المؤسسة في حلحلة بعض المختنقات بالبلدية وعلى رأسها نقص الإمداد المائي الذي تعانيه بلدية نالوت وأغلب بلديات جبل نفوسة.

جاء ذلك خلال لقاء جمع صنع الله والحجام، اليوم، بمقر المؤسسة الوطنية للنفط بحضور مدير إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة مختار عبدالدائم، ومدير إدارة التقاضي بالمؤسسة الوطنية للنفط مصطفى جمعة.

وشهد اللقاء مناقشة بعض الأمور المتعلقة ببلدية نالوت، وتم التطرق إلى إمكانية قيام المؤسسة الوطنية للنفط بصيانة وتجهيز المركز الصحي «تكوت» باعتباره نقطة مهمة للخدمات الطبية والطوارئ لأهل المنطقة، وكذلك أثناء حوادث السير في طريق بوابة ذهيبة، كما تم بحث عدة مواضيع أخرى تهم سكان بلدية نالوت والمناطق المجاورة.

- صنع الله يبحث مساهمة مؤسسة النفط في حل أزمة نقص المياه في بلديات جبل نفوسة

وأوضح صنع الله أن المؤسسة الوطنية للنفط تعمل بالتنسيق مع جهات الدولة الأخرى على تقديم يد العون وتحسين الأوضاع والظروف المعيشية للمواطن الليبي، في جميع مناطق عمليات المؤسسة في مختلف ربوع ليبيا، في إطار المسؤولية الاجتماعية، وعلى قدر ما يتاح من إمكانات.

وبحسب البيان، أشاد عميد بلدية نالوت، بالدور الذي تقوم به المؤسسة لتأمين قوت الليبيين والحفاظ على تدفق النفط، وكذلك دعمها للبلديات من خلال برامج التنمية المستدامة وما تنفذه من برامج ومشاريع في كافة أنحاء ليبيا، فيما يعتبر مشروع توريد وتركيب جهاز الرنين المغناطيسي MRIبمستشفى نالوت المركزي باكورة التعاون المشترك بين المؤسسة الوطنية للنفط وبلدية نالوت.

المهندس مصطفى صنع الله، وعميد بلدية نالوت الدكتور عبد الوهاب الحجام، 21 يونيو 2021. (المؤسسة الوطنية للنفط)

المهندس مصطفى صنع الله، وعميد بلدية نالوت الدكتور عبد الوهاب الحجام، 21 يونيو 2021. (المؤسسة الوطنية للنفط)