«الأرصاد»: استمرار الموجة الحارة على أغلب مناطق غرب ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 21 يونيو 2021, 10:21 صباحا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، استمرار الموجة الحارة على أغلب مناطق غرب ليبيا.

كما توقع المركز في بيان اليوم، أن تسجل درجات الحرارة ارتفاعا نسبيا غدا على مناطق الخليج وشرق ليبيا.

رأس إجدير حتى سرت – سهل الجفارة جبل نفوسة :
الطقس: السماء صافية مع ظهور بعض السحب العابرة.
الرياح: جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة الي نشطة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 37 و44 درجة مئوية وقد تصل إلى 46 درجة على بعض مناطق الدواخل.

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد - الواحات – مرادة:
الطقس: السماء صافية بوجه عام.
الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين 29 و33 درجة مئوية، وتكون ما بين 34 و38 درجة مئوية، على الخليج - جالو والجغبوب ، وتسجل ارتفاعا نسبيا خلال اليومين القادمين.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:
الطقس: السماء صافية.
الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين 39 و44 درجة مئوية وتتجاوز أحيانا على غدامس 46 درجة.

الكفرة- السرير- تازربو:
الطقس: السماء صافية.
الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى خفيفة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: ما بين (37- 41) درجة مئوية.

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