عميد سرت يبحث ملف تعويضات 2016 مع مسؤولي البلدية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 21 يونيو 2021, 09:29 صباحا
عميد بلدية سرت مختار المعداني، مع عدد من مسؤولي البلدية، 20 يونيو 2021. (بلدية سرت)

بحث عميد بلدية سرت مختار المعداني، مع عدد من مسؤولي البلدية، ملف تعويضات 2016، وإلى أي مرحلة وصلت الإجراءات المحالة من المرافق إلى جهاز الإسكان والمرافق سرت.

حضر الاجتماع الذي عقد أمس الأحد، بحضور عضو المجلس البلدي غيث أوحيدة، ومدير شركة المياه والصرف الصحي المنطقة الوسطي المهندس حماد مخزوم، ومراقب الإسكان والتعمير ببلدية سرت المهندس رافع العبدلي، وفق بيان لبلدية سرت الأحد.

كما ناقش الاجتماع تزويد مجاورات سرت بمياه الشرب، خاصة منطقة السبعة كيلو متر غرب المدينة، وما يتعلق بتحلية المياه، وآخر الإجراءات بالخصوص.

فيما شدد المعداني على ضرورة التواصل مع المعنيين لإيجاد حلول عاجلة من شأنها تخفيف الأعباء على المواطنين .

الدبيبة يقرر تسمية إمراجع أحمد ميلاد مديرا عاما لصندوق إعمار سرت

وأمس الأحد، أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبد الحميد الدبيبة، قرارًا بتسمية إمراجع أحمد ميلاد شر الطريق، مديرًا عامًّا لصندوق إعمار سرت.

ويعمل إمراجع أحمد ميلاد منذ فترة، وحتى تاريخ القرار مدير مشروعات الوسطى، بجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية.

عميد بلدية سرت مختار المعداني، مع عدد من مسؤولي البلدية، 20 يونيو 2021. (بلدية سرت)
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