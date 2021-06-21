أطباء من وادي عتبة وسبها يصلون ادليم للمساعدة بعد ارتفاع إصابات «كورونا»

طبيبان من وادي عتبة لدى فحصهما مواطن في ادليم، 20 يونيو 2021، (وزارة الصحة)

وصل عناصر طبية من بلديتي وادي عتبة وسبها إلى ادليم؛ لمساعدة الفرق الطبيّة العاملة هناك في فرز وتصنيف الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا المستجد، بعد أن شهدت المنطقة ارتفاعا في عدد الحالات، نتيجة إقامة المناسبات الاجتماعية.

وزار الفريق طبي من وادي عتبة منازل المواطنين لإجراء فحوصات ومسوحات «كورونا»، حيث رصدت 47 حالة جديدة، حسب بيان إدارة اﻹعلام بوزارة الصحة، على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أمس الأحد..

كما يقدم الفريق الطبي من سبها، المتخصص في أمراض الجهاز التنفسي، خدماته في وتصنيف الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا، إضافة إلى إرسال إدارة الخدمات الصحية سبها شحنة إمدادات طبية إلى ادليم، تشمل أدوية ومستلزمات طبيّة وسيارات إسعاف، لدعم الخدمات الطبيّة بالمنطقة.

ويوم الخميس الماضي أرسلت وزارة الصحة فريقا طبيا متكاملا، إلى ادليم، الواقعة جنوب مرزق، للرفع من جهوزية الم راكز الصحية فيها، حيث يضم الفريق عشر عناصر طبية، وطبية مساعدة، وصيادلة، ومختصين في فرز الحالات و تطبيق البروتوكولات الصحية المتبعة أثناء الطوارئ.