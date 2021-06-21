أطباء من وادي عتبة وسبها يصلون ادليم للمساعدة بعد ارتفاع إصابات «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 21 يونيو 2021, 09:16 صباحا
طبيبان من وادي عتبة لدى فحصهما مواطن في ادليم، 20 يونيو 2021، (وزارة الصحة)

وصل عناصر طبية من بلديتي وادي عتبة وسبها إلى ادليم؛ لمساعدة الفرق الطبيّة العاملة هناك في فرز وتصنيف الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا المستجد، بعد أن شهدت المنطقة ارتفاعا في عدد الحالات، نتيجة إقامة المناسبات الاجتماعية.

وزار الفريق طبي من وادي عتبة منازل المواطنين لإجراء فحوصات ومسوحات «كورونا»، حيث رصدت 47 حالة جديدة، حسب بيان إدارة اﻹعلام بوزارة الصحة، على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أمس الأحد..

كما يقدم الفريق الطبي من سبها، المتخصص في أمراض الجهاز التنفسي، خدماته في وتصنيف الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا، إضافة إلى إرسال إدارة الخدمات الصحية سبها شحنة إمدادات طبية إلى ادليم، تشمل أدوية ومستلزمات طبيّة وسيارات إسعاف، لدعم الخدمات الطبيّة بالمنطقة.

ويوم الخميس الماضي أرسلت وزارة الصحة فريقا طبيا متكاملا، إلى ادليم، الواقعة جنوب مرزق، للرفع من جهوزية الم راكز الصحية فيها، حيث يضم الفريق عشر عناصر طبية، وطبية مساعدة، وصيادلة، ومختصين في فرز الحالات و تطبيق البروتوكولات الصحية المتبعة أثناء الطوارئ.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

اهتمام بتوليد الطاقة الشمسية في الجنوب عبر بوابة «ربيانة»
ليبيا
عاشور لـ«بوابة الوسط»: التعاقد مع كليمنتي خطأ كبير ولن يفيد المنتخب الليبي
رياضة محلية
كاركاتير حليم - إعادة فتح الطريق الساحلي بعد عامين من إغلاقه
كاريكاتير
السفارة اللييبة بالقاهرة: توقف تصوير جوازات السفر الجديدة
ليبيا
جلد عسكري في طرابلس
ليبيا
بالصور: الدبيبة يشارك في إزاحة السواتر الرملية استعدادا لفتح الطريق الساحلي
ليبيا
مجلس الوزراء يعلن زيادة عقد إنشاء صالة ركاب بمطار بنينا الدولي 9.3 مليون دينار
ليبيا
البناني يخلف صوان في رئاسة حزب العدالة والبناء
ليبيا
البعثة الأممية: ملتقى الحوار السياسي يجتمع بسويسرا في 28 يونيو
ليبيا
البعثة الأممية: خبراء ليبيون يتبنون مشروع قانون لمكافحة العنف ضد المرأة
ليبيا
ماذا حمل رئيس المخابرات المصرية إلى طرابلس وبنغازي.. رؤية أم وساطة؟
ليبيا
عكس التيار | حافظ الغويل: الأمر لم يخرج من أيدي الليبيين
فيديو
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

صور مسربة لـ«تويوتا تندرا 2022»