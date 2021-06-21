«الخطوط الأفريقية»: وصول أول رحلة إلى مطار صفاقس بعد انقطاع لنحو عام

من وصول طائرة شركة الخطوط الأفريقية لمطار صفاقس التونسي، 20 يونيو 2021. (الشركة)

أكدت الخطوط الجوية الأفريقية وصول طائرة تابعة للشركة إلى مطار صفاقس الدولي، الأحد، بعد انقطاع دام لنحو عام كامل.



وانطلقت الرحلة الأولى التابعة للشركة بالجدول الصيفي لعام 2021 من مطار مصراتة متوجهة إلى مطار تونس قرطاج، الأحد.

وفي 17 مايو الماضي، استقبل مطار معيتيقة الدولي شرق العاصمة طرابلس، أولى الرحلات الجوية لشركة الخطوط الجوية التونسية التي استأنفت رحلاتها إلى ليبيا بعد توقف 7 سنوات.

وأكدت زيارات متبادلة أخيرة بين كل من السلطة الانتقالية الموقتة ومسؤولين في الحكومة التونسية على ضرورة استئناف الرحلات الجوية بشكل كامل بين ليبيا وتونس، لما يحمله ذلك من تسهيل على المسافرين بين البلدين، وكذلك تحقيق مصلحة في تبادل السلع والبضائع.