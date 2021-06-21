«راس لانوف» تسعى لتوحيد عمل مكاتبها في طرابلس وبنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 21 يونيو 2021, 12:40 صباحا
اجتماع مسؤولي شركة راس لانوف لتصنيع النفط والغاز في مكتب الشركة ببنغازي، 20 يونيو 2021. (الشركة)

قالت شركة راس لانوف لتصنيع النفط والغاز إن إدارة مكتب طرابلس التابعة لها زادت مكتب بنغازي اليوم الأحد في إطار تبادل الآراء والمقترحات، وتوحيد مكاتبها.

وأكدت الشركة أن هذه الزيارة هدفها أيضا «رفع مستوى الأداء والوصول إلى الأفضل بمكاتب الشركة بمدينتي طرابلس وبنغازي». وأوضح البيان أن الزيارة شهدت التي جرت بحضور رئيس مجلس إدارة الشركة وعضو مجلس الإدارة محمد حميدة.

وتناولت الزيارة توحيد آلية عمل المكاتب في كافة الأنشطة، وتبادل الأفكار والمقترحات التي تهدف للتطوير وتقديم خدمة أفضل، و تفعيل المنظومات بالشكل المطلوب ، وكذلك تحديد مواعيد ثابتة لإجتماعات دورية ربع سنوية بين المكاتب.

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