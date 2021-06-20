العابد يطالب مسؤولي منفذ أمساعد البري بتطبيق القوانين المنظمة لاستجلاب العمالة الأجنبية

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الأحد 20 يونيو 2021, 09:06 مساء
اجتماع العابد مع المسؤولين بمنفذ أمساعد البري، الأحد 20 يونيو 2021. (الإنترنت)

طالب وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية، علي العابد الرضا، المسؤولين بمنفذ أمساعد البري على الحدود الليبية المصرية بضرورة تطيبق القوانين واللوائح المنظمة لعملية استجلاب العمالة الأجنبية، بحسب المكتب الإعلامي لبلدية أمساعد، بحسب الممكتب الإعلامي للبلدية.

ووصل العابد والوفد المرافق له، اليوم الأحد، إلى منفذ امساعد البري، قادما من القاهرة، حيث كان في استقباله مدير أمن المنفذ ومدير مكتب العمل بالبلدية، وعد من أعيان وحكماء المنطقة.

وقال المكتب الإعلامي لبلدية أمساعد إن العابد اجتمع فور وصوله مع العاملين بالمنفذ، وبحث معهم الصعوبات والمشاكل التي تواجه سير العمل بالمنفذ. كما بحث مع البلدية وأعيان وحكماء المنطقة، عدد من الملفات المتعلقة بتأهيل وتدريب الشباب الخريجين والباحثين عن العمل، وملف العمالة الأجنبية خصوصا وأن بلدية امساعد تعتبر بلدية حدودية.

- وزير العمل يحث السفارة الليبية بالقاهرة على تسهيل معاملات وإجراءات الجالية المقيمة في مصر
- وزير العمل يبحث في القاهرة آليات جذب العمالة المصرية والربط الإلكتروني بين البلدين

وزار العابد خلال الأيام الماضية مصر حيث بحث مع المسؤولين في القاهرة آليات آليات جذب العمالة المصرية للعمل في إعمار الدولة الليبية، وكذلك الربط الإلكتروني بين الوزارتين لتحديد احتياجات الجانب الليبي من التخصصات المهنية المطلوبة حاليا، بحسب بيان صادر عن وزارة القوى العاملة المصرية.

كما اجتمع العابد مع العاملين بالسفارة الليبية في القاهرة وحثهم على ضرورة الاهتمام بالجالية المقيمة في مصر و«حل مشاكلهم وتسهيل إتمام معاملتهم وإجراءاتهم الإدارية والعمل كفريق واحد من أجل تجاوز هذه العقبات».

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